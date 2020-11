Cadáver masculino é encontrado enterrado no Santa Etelvina

MANAUS – Na manhã desta segunda-feira, (30), um corpo do sexo masculino, foi encontrado enterrado em uma área de mata na rua Bela Vista, comunidade Vera Cruz, bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus. A vítima estava enterrada próximo a pés de bananeiras e foi encontrado após denúncia de moradores da área.

O corpo até o momento não foi identificado e militares do Corpo de Bombeiro do Amazonas, (CBMA), tiveram que ser acionados para o local onde ajudaram a retirar o cadáver da cova rasa. A perícia não foi feita no local por conta da quantidade de lama que cobria o cadáver. A polícia deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia