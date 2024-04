Câmara Cidadã fez mais de 38,5 mil atendimentos gratuitos Manaus

Após a realização da 4ª edição da Câmara Cidadã, no Sambódromo de Manaus, o projeto já ultrapassa a marca de 38,5 mil atendimentos gratuitos para a população. O projeto idealizado pelo presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (União Brasil), tem como principal objetivo aproximar o parlamento municipal da população.





Na última edição, realizada nos dias 11 e 12 de abril, foram disponibilizados mais de 170 serviços gratuitos nas áreas de cidadania, saúde, assistência social e jurídica, embelezamento, empreendedorismo, encaminhamentos ao mercado de trabalho, entre outros; ofertados por mais de 50 parceiros, entre órgãos públicos e iniciativa privada.

Foram mais de 11,5 mil atendimentos em dois dias de ação. O número é um recorde entre todas as edições do projeto, que agora já realizou 38.502 atendimentos, somadas as três edições anteriores, realizadas nas zonas leste, sul e norte, em 2023.

“Esse é um projeto importantíssimo e os números mostram que, cada vez mais, a população pode contar com a Câmara Municipal de Manaus. Esse é o papel da Câmara Cidadã, proporcionar cidadania e levar mais dignidade à população da nossa cidade”, afirmou Caio André.

Além dos mais de 11,5 mil atendimentos da 4ª edição, foram registrados 8,3 mil atendimentos na primeira edição, no estádio Carlos Zamith, na zona leste; mais 9,2 mil atendimentos na segunda Câmara Cidadã, realizada no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, zona sul; e outros 9,5 mil atendimentos no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, zona norte da capital.

Tribuna Popular – Momento marcante a cada edição do projeto, a Tribuna Popular é uma oportunidade de os parlamentares ouvirem as demandas e necessidades da população, e dar encaminhamentos para a resolução dos problemas.

Nesta 4ª edição, a tribuna estava prevista para sexta-feira (12/04), mas precisou ser reagendada para a próxima terça-feira (16/04), no plenário Adriano Jorge da Câmara Municipal de Manaus, no bairro Santo Antônio, zona oeste, por conta da forte chuva que atingiu Manaus no início desta manhã.

Durante a Tribuna Popular serão ouvidas as reivindicações de moradores da zona centro-oeste, de bairros como Da Paz, Dom Pedro e Alvorada. Como nas outras edições, diversas demandas que foram apresentadas por líderes comunitários e moradores, tiveram efeito dentro do parlamento municipal, resultando em indicações à Prefeitura de Manaus e ao Governo do Estado.

Parceiros – Órgãos do Governo Federal, Governo do Estado, Prefeitura de Manaus, empresas, associações, universidades, concessionárias e institutos ofertaram mais de 170 serviços nesta edição da Câmara Cidadã. Entre as novidades, a união de esforços com a Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), Receita Federal e Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).