Caminhonete avança sinal vermelho e mata motociclista em cruzamento de Manaus; VÍDEO

MANAUS | O barbeiro Joelesson Gomes de Souza, de 31 anos, morreu após ser atingido por uma caminhonete na noite de quinta-feira (27), no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. A colisão ocorreu no cruzamento da Avenida Mário Ypiranga com a Rua Teresina.

Uma câmera de segurança registrou o acidente. As imagens indicam que o semáforo havia fechado para a pista onde trafegava a caminhonete e liberado a passagem para os veículos que seguiam pela via de Joelesson. Mesmo assim, o motorista avançou o sinal vermelho e atingiu a motocicleta.





Com a força da batida, o motociclista foi lançado a alguns metros. A caminhonete continuou em movimento depois do impacto e parou nas proximidades de uma calçada.

Conforme o registro da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), o veículo fazia uma conversão para entrar na Rua Teresina quando atingiu a moto conduzida por Joelesson.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas o médico que esteve no local confirmou a morte do motociclista.

Ainda de acordo com a PM, o condutor da caminhonete, identificado como Leandro Souza de Lima, não foi encontrado quando os policiais chegaram.

Testemunhas relataram que ele deixou o local por meios próprios e buscou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) José Rodrigues.

Por Correio da Amazônia