A força do Amazonas no Senado: Eduardo Braga estreia na TV e no rádio com apoio de prefeitos

O candidato ao Senado pelo Amazonas, Eduardo Braga (MDB), número 155, estreou nesta sexta-feira (28/8) no horário eleitoral gratuito de rádio e televisão. No primeiro programa, Braga valoriza a parceria com os municípios, agradece o apoio recebido de prefeitos e prefeitas e apresenta as prioridades de sua campanha.

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão será exibida até 1º de outubro. Os programas destinados aos candidatos ao Senado vão ao ar às segundas, quartas e sextas-feiras.





Na estreia, Braga reforça que sua atuação alcança todos os municípios do Amazonas, independentemente do partido político de cada prefeito. O programa percorre diferentes regiões do estado e mostra que o senador conhece de perto tanto as belezas quanto as dificuldades enfrentadas pela população da capital e do interior.

O prefeito de Parintins, Mateus Assayag, fala em nome dos prefeitos do estado e reconhece a parceria mantida com Braga.

“O senhor está sempre com a gente, trazendo investimentos e estendendo a mão. Conte com o interior do estado do Amazonas, na pessoa de cada prefeito e de cada prefeita”.

O programa também apresenta resultados do trabalho de Braga na saúde, na habitação e na infraestrutura. Entre os números citados estão R$ 1,4 bilhão para a saúde, R$ 1 bilhão para a habitação e R$ 2,6 bilhões para obras de infraestrutura.

Saúde, BR-319 e Zona Franca

Na saúde, apontada como a maior preocupação dos amazonenses, Braga reafirma o compromisso de trabalhar para reduzir a espera por consultas, exames e cirurgias no Sistema Único de Saúde.

“Nós construímos UBS fluviais e mais de 40 hospitais. Queremos, em 100 dias de governo, zerar a fila do Sisreg”.

A recuperação da BR-319 também ocupa espaço central no primeiro programa. Braga relembra o trabalho realizado no Congresso Nacional para mudar a legislação, enfrentar os obstáculos ambientais e permitir o avanço das obras.

“Mudamos a lei, a BR-319 está sendo asfaltada e nós vamos sair da poeira e da lama”.

Outra bandeira apresentada é a defesa da Zona Franca de Manaus. Relator da reforma tributária no Senado, Braga afirma que garantiu a manutenção das vantagens do modelo econômico responsável pela geração de emprego e renda no Amazonas.

“Na reforma tributária, garantimos um milhão de empregos para os trabalhadores e trabalhadoras amazonenses. A Zona Franca está garantida”.

O programa apresenta a mensagem central da campanha: a força política e a experiência de Braga para defender o Amazonas em Brasília, trazer recursos e enfrentar as principais lutas do estado. Também cita o gás, o petróleo e o potássio como riquezas capazes de gerar emprego, renda e oportunidades para a população.

Ao falar diretamente aos amazonenses, Braga afirma que conhecer o estado de perto é fundamental para representá-lo no Senado Federal.

“Tenho muito orgulho de ser o senador do Amazonas. Sabe por quê? Porque só quem já subiu barrancos, navegou rios e pisou onde nenhum outro senador pisou conhece as dores e as alegrias do nosso povo. É por essa gente simples e batalhadora que sigo lutando, de domingo a domingo, para que as nossas famílias, nossos filhos e os filhos dos nossos filhos possam ter uma vida melhor”.