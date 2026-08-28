Operação Final de Linha prende suspeitos por furtos de celulares e golpes bancários em ônibus

Três pessoas foram presas durante a Operação Final de Linha, deflagrada pelo 6º Distrito Integrado de Polícia (6º DIP), contra suspeitos de integrar grupos especializados em furtar celulares de passageiros do transporte coletivo e utilizar os aparelhos para aplicar golpes bancários.

A investigação teve início após a polícia perceber o aumento de casos de pessoas que tiveram celulares levados em terminais e plataformas de ônibus. Segundo as apurações, os criminosos agiam principalmente em locais com grande circulação de passageiros, aproveitando momentos de distração para retirar os aparelhos das vítimas.





Após o furto, começava uma nova etapa do crime. Os celulares eram repassados rapidamente entre integrantes do grupo, que tentavam desbloquear os aparelhos e acessar aplicativos bancários. A intenção era realizar transferências e compras antes que os proprietários percebessem o crime e conseguissem bloquear as contas.

A Polícia Civil identificou que os suspeitos utilizavam veículos de aplicativo durante a ação. Dentro dos carros, os aparelhos seriam manipulados enquanto os criminosos se deslocavam pela cidade, dificultando a identificação e permitindo que mudassem rapidamente de local.

Em uma das situações investigadas, uma idosa teve cerca de R$ 27 mil retirados de sua conta. Parte dos valores teria sido utilizada em transferências bancárias e na compra de novos aparelhos celulares pela internet.

Ainda conforme as investigações, idosos, adolescentes e passageiros que utilizavam fones de ouvido estavam entre os principais alvos dos grupos. A escolha das vítimas ocorria, segundo a polícia, pela facilidade encontrada pelos criminosos para cometer os furtos.

Os suspeitos não concentravam as ações em apenas um terminal. A investigação aponta que os grupos circulavam pelos Terminais 1, 2, 3, 4 e 5 e também se deslocavam até eventos com grande concentração de público em busca de novas vítimas.

Até o momento, três suspeitos foram presos. A Polícia Civil continua procurando Francisco Delvi Gonçalves Pereira, de 62 anos, e Raimundo Nonato Dutra de Souza, de 52 anos, apontados como envolvidos no esquema investigado.

As diligências seguem para localizar os dois homens e identificar outros suspeitos que possam ter participação nos furtos e nos golpes praticados contra passageiros do transporte coletivo.

Por Correio da Amazônia