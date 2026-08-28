Operação Batidão fiscaliza comércio irregular e reforça ordenamento no Centro de Manaus

Prefeitura de Manaus notificou, na noite de quinta-feira, 27/8, 13 bancas irregulares de bebidas e alimentação na rua 10 de Julho, no centro histórico, durante a segunda edição da operação “Batidão”. A fiscalização teve como objetivo ordenar o espaço público e garantir fluidez ao trânsito.

Após denúncias de moradores e comerciantes, a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), em conjunto com o Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Manaus (Implurb), a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e a Guarda Municipal, realizou uma operação para fiscalizar as bancas irregulares.





O titular da Semacc, Moisés Cunha, ressaltou que a fiscalização contribui para evitar a venda de bebidas alcoólicas adulteradas e de alimentos suspeitos, além de contribuir para a manutenção da ordem no trânsito.

“Nós também estamos com outras secretarias que estão cuidando dessa questão da segurança alimentar, que é muito importante. Aqui, nós temos venda de bebidas e comercialização irregular de alimentos, muitas vezes mal acondicionados, e essa fiscalização é muito importante para garantir a saúde da população, que pode acabar consumindo produtos de procedência duvidosa. Além disso, estamos retirando essas pessoas do meio das ruas, porque atrapalham também o trânsito”, disse.

A Semacc realizou as notificações e orientou os comerciantes informais a procurarem a secretaria para obter informações sobre a regularização de suas atividades.

Acolhimento

Em frente a uma universidade, localizada na rua 10 de Julho, também foram realizadas ações. No local, foram identificadas barracas improvisadas por pessoas em situação de rua, mas não havia ninguém.

A Semasc retornará ao local para prestar assistência às pessoas e, juntamente com as demais secretarias, retirar os abrigos improvisados.

A gerente do Serviço Especializado em Abordagem Social, Clicia Lima, informou que será realizada uma abordagem humanizada, com oferta de vagas nas Casas de Apoio.

“O objetivo da Semasc é identificar as pessoas que estão em situação de rua aqui na 10 de Julho. Nesse momento não tem ninguém, mas vamos retornar para identificar essas pessoas. Vamos ofertar serviços assistenciais, e quem manifestar interesse de ir para acolhimento será conduzido. Dentro do acolhimento, serão identificadas as demandas desses usuários, garantindo, assim, seus direitos de forma humanizada”, disse.

A ação notificou ainda um bar, por ocupar o logradouro público com cadeiras nas ruas além do permitido pela autorização concedida pelo Implurb.

O ordenamento do Centro, realizado pela Prefeitura de Manaus, contribui para a preservação do patrimônio histórico da cidade, melhora a fluidez do trânsito, assegura a qualidade dos produtos comercializados e fortalece a saúde pública.