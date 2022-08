Candidato ao governo do Amazonas propõe instalar ‘cassinos em aldeias indígenas’

Caso eleito, o candidato Henrique Oliveira (Podemos), tem projeto pronto para instalação de cassinos em terras indígenas no Amazonas. O governo de Jair Bolsonaro (PL) também é um dos que saem em defesa desses estabelecimentos nas aldeias, que segundo eles, servirão para impulsionar o turismo na região.

O assunto esteve na pauta do debate entre os candidatos a governador do Estado, realizado no domingo (7), pela Band Amazonas.

A proposta é vista como absurda. “O Henrique só tem tamanho físico, falta inteligência e discernimento e esse é o único projeto que deve ter para o Amazonas”, ironizaram internautas frente ao debate e candidatos proporcionais.

Prostituição

Na avaliação de Henrique Oliveira, os cassinos vão impulsionar a economia e abrir caminhos nas florestas até as aldeias dos povos isolados.

Ainda de acordo com Henrique, existe estrutura na floresta e nos municípios do Amazonas para que os cassinos funcionem ‘amplamente’ no Estado.

O candidato desconhece, no entanto, que esses estabelecimentos podem prejudicar as comunidades indígenas.

Uma das preocupações está ligada, justamente, ao fato de que os cassinos podem resultar em aumento da prostituição, crime organizado, desmatamento, garimpos clandestinos, rota do tráfico, a extinção de povos indígenas no Estado.

Cassinos para lobistas

Não é de hoje que o Amazonas está sendo cogitado para a liberação da jogatina, funcionamento legalizado de casas de jogos do bicho.

Parlamentares de outros estados e do Amazonas, tem discutido projeto, cogitado, a ser autorizado pelo Ministério do Turismo. Mas, nada sobre abrir cassinos nas ocas indígenas.

Em março deste ano, a Câmara aprovou a PL 444/1991, para legalizar os jogos de azar (cassinos e bingos). À espera, no Senado, entretanto, o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) avaliou que a liberação de jogos de aposta interessa apenas a lobistas.