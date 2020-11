Candidatos devem encerrar campanha eleitoral nesta quinta-feira

Os candidatos a prefeito de Manaus devem encerrar suas atividades eleitorais nesta quinta-feira (26). A determinação é do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Reuniões públicas, comícios, sonorização fixas são autorizadas somente até às 23h59 de hoje. As medidas estão no artigo 240 do Código Eleitoral, conforme a Lei 4.737-1965.

Também a partir desta quinta (26), o juízo eleitoral ou o presidente da mesa receptora poderá expedir salvo-conduto para eleitores que sofrerem violência moral ou física em sua liberdade de votar.

Até sábado (28), o TSE poderá divulgar comunicados, boletins e instruções aos eleitores, em até dez minutos diários requisitados às emissoras de rádio e de televisão.