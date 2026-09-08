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Carlos Santiago lança e-book sobre a distinção entre direita e esquerda no debate político contemporâneo

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Redação 2
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Foto: Divulgação

Obra parte das ideias de Norberto Bobbio para analisar a permanência da divisão ideológica e os conflitos políticos nas democracias atuais

O cientista político Carlos Santiago lança, nesta terça-feira (8), nas redes sociais, um livro em formato e-book que analisa a distinção entre esquerda e direita no debate político contemporâneo. A obra tem como principal referência o pensamento do filósofo italiano Norberto Bobbio, autor de Direita e esquerda: razões e significados de uma distinção política.


O livro é resultado do trabalho de graduação de Santiago em Filosofia pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e reúne diferentes interpretações sobre os conceitos que historicamente marcaram a organização política das sociedades.

Na obra, o autor recorre a contribuições de nomes como Jorge Castañeda, Emir Sader, Ruy Fausto, Luiz Carlos Bresser-Pereira, Anthony Giddens, Chantal Mouffe e Susan Neiman para discutir as diferenças entre os campos políticos e as transformações pelas quais esses conceitos passaram ao longo do tempo.

Apesar das mudanças ocorridas na política e na sociedade, Santiago argumenta que a divisão entre esquerda e direita continua sendo utilizada para organizar partidos, movimentos e projetos políticos, especialmente em um cenário marcado pelo crescimento da polarização nas democracias contemporâneas.

Um dos pontos centrais do livro é a discussão sobre a desigualdade nas relações sociais. A partir desse tema, o autor analisa diferentes posições políticas e relaciona as ideias de filósofos, sociólogos e cientistas políticos ao contexto histórico em que elas foram desenvolvidas.

Terceira Via

A publicação também aborda a tentativa de criar uma alternativa à tradicional divisão entre esquerda e direita por meio da Terceira Via, movimento que ganhou destaque principalmente na década de 1990.

Associada ao pensamento de Anthony Giddens, a proposta defendia uma combinação entre elementos do socialismo e do liberalismo. A ideia era reduzir a intervenção direta do Estado na economia, sem abandonar sua função de regulador e responsável por políticas sociais.

A Terceira Via buscava aproximar economia de mercado, igualdade social e proteção aos grupos vulneráveis. Experiências políticas ligadas aos governos de Tony Blair, no Reino Unido, e Bill Clinton, nos Estados Unidos, são apresentadas como exemplos dessa tentativa.

A proposta, entretanto, não conseguiu substituir a tradicional divisão entre esquerda e direita como principal referência para a compreensão das disputas políticas.

Esquerda e direita ainda são referências

Ao longo da publicação, Santiago defende que a dicotomia continua presente em discussões sobre igualdade, liberdade, papel do Estado, mercado, direitos, participação popular e justiça social.

Nesse sentido, o autor utiliza diferentes correntes do pensamento político para mostrar como os conceitos de esquerda e direita continuam sendo utilizados para identificar projetos e posições diante dos principais conflitos das democracias contemporâneas.

A apresentação do e-book é assinada pela professora Verrah Chamma, doutora em Teoria Política e docente do Departamento de Filosofia da UFAM.

Além da formação em Ciências Sociais, Direito e Filosofia, Carlos Santiago possui pós-graduação em Ciência Política. O livro será apresentado ao público em formato digital por meio das redes sociais do autor.

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