terça-feira, 8 de setembro de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Motociclista morre após bater contra carro na Avenida Brasil, em Manaus

Motociclista morre após bater contra carro na Avenida Brasil, em Manaus

Por
Redação 2
-
Foto: Divulgação

MANAUS | Um motociclista, ainda não identificado, morreu na manhã desta terça-feira (8) após se envolver em um grave acidente de trânsito na Avenida Brasil, na zona Oeste de Manaus. A colisão aconteceu por volta das 6h, na região da Compensa.

Segundo informações preliminares, o homem trafegava pela avenida no sentido Centro quando ocorreu a colisão com um carro de passeio. Com o impacto, o motociclista foi lançado ao chão e sofreu ferimentos graves.


A vítima não resistiu e morreu ainda no local do acidente. Pessoas que passavam pela avenida registraram imagens do homem caído na pista após a colisão.

Vítima ainda não foi identificada

De acordo com informações obtidas no local, o motociclista aparentava ter entre 35 e 40 anos. Até a publicação desta reportagem, entretanto, a identidade dele ainda não havia sido confirmada oficialmente.

As circunstâncias que levaram à colisão ainda não foram esclarecidas. A dinâmica do acidente deverá ser investigada pelas autoridades, que devem analisar o local e reunir informações para determinar como a batida aconteceu.

O motorista do carro envolvido na ocorrência permaneceu no local e aguardou a chegada das equipes responsáveis pelo atendimento.

Corpo foi levado ao IML

Após os procedimentos realizados no local, o corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), localizado no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital.

O órgão deverá realizar os procedimentos necessários para a identificação da vítima.

A investigação deverá apontar as circunstâncias do acidente e verificar eventuais responsabilidades pela colisão.

Por Correio da Amazônia

Artigo anteriorCarlos Santiago lança e-book sobre a distinção entre direita e esquerda no debate político contemporâneo
Próximo artigoMendonça ordenou afastamento de diretor-geral da PF sem ouvir PGR

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.