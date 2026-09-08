terça-feira, 8 de setembro de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Brasil Mendonça ordenou afastamento de diretor-geral da PF sem ouvir PGR

Mendonça ordenou afastamento de diretor-geral da PF sem ouvir PGR

Por
Redação 2
-
Foto: Recorte

O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Rodrigues, sem consultar previamente a PGR (Procuradoria-Geral da República).

Mendonça ordenou o afastamento do chefe da PF e do delegado Leandro Almada, diretor de Inteligência da corporação. A decisão foi tomada a partir de um pedido feito pelo partido Novo.


A solicitação da sigla foi feita no dia 2 de setembro. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, não foi ouvido pelo ministro antes de a decisão ter sido tomada nesta terça-feira (8).

Ao final do despacho, Mendonça determina que seja dada ciência da decisão à PGR. Ordens como a que foi tomada pelo ministro costumam ser dadas depois de um parecer do procurador-geral.

A ausência de um prazo para que a PGR se manifestasse sobre afastamento do diretor-geral da corporação deve ampliar a tensão e o desgaste entre Gonet e o gabinete de Mendonça.

Fonte: CNN Brasil

Artigo anteriorMotociclista morre após bater contra carro na Avenida Brasil, em Manaus
Próximo artigoWorkshop gratuito de Barbearia oferece 100 vagas para moradores de Manaus

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.