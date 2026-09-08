Mendonça ordenou afastamento de diretor-geral da PF sem ouvir PGR

O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Rodrigues, sem consultar previamente a PGR (Procuradoria-Geral da República).

Mendonça ordenou o afastamento do chefe da PF e do delegado Leandro Almada, diretor de Inteligência da corporação. A decisão foi tomada a partir de um pedido feito pelo partido Novo.





A solicitação da sigla foi feita no dia 2 de setembro. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, não foi ouvido pelo ministro antes de a decisão ter sido tomada nesta terça-feira (8).

Ao final do despacho, Mendonça determina que seja dada ciência da decisão à PGR. Ordens como a que foi tomada pelo ministro costumam ser dadas depois de um parecer do procurador-geral.

A ausência de um prazo para que a PGR se manifestasse sobre afastamento do diretor-geral da corporação deve ampliar a tensão e o desgaste entre Gonet e o gabinete de Mendonça.

Fonte: CNN Brasil