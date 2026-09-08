Idoso é encontrado morto em rua do Parque São Pedro

MANAUS | Um homem idoso, que ainda não teve a identidade divulgada, foi encontrado morto na segunda-feira (7), em uma via da comunidade Parque São Pedro, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Segundo relatos iniciais, moradores que passavam pela rua Sabiá perceberam o homem caído na via. A princípio, houve a suspeita de que ele estivesse apenas dormindo. No entanto, após se aproximarem, os moradores constataram que o idoso não apresentava sinais vitais e acionaram as autoridades.





Conforme informações colhidas no local, o homem era conhecido por permanecer naquela região, onde também é registrada a presença de pessoas que fazem uso de bebidas alcoólicas.

Equipes da polícia foram deslocadas até o endereço e realizaram o isolamento da área para preservar possíveis vestígios que possam contribuir para o esclarecimento do caso.

Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) fizeram os procedimentos necessários para identificar possíveis indícios relacionados à morte. Em seguida, o corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML).

A identidade da vítima ainda deverá ser confirmada oficialmente. A causa da morte também não foi informada e será determinada após os exames realizados pelos órgãos responsáveis.

As circunstâncias que levaram à morte do idoso deverão ser investigadas pelas autoridades.

Por Correio da Amazônia