Workshop gratuito de Barbearia oferece 100 vagas para moradores de Manaus

Com o objetivo de incentivar a geração de renda imediata e fortalecer a autonomia financeira da população, a Prefeitura de Manaus abre inscrições para o Workshop de Barbearia. Ao todo, estão sendo ofertadas 100 vagas gratuitas voltadas para iniciantes e profissionais do segmento que buscam aperfeiçoamento técnico.

A ação faz parte do cronograma contínuo da gestão municipal voltado à capacitação rápida e prática, conectando moradores da capital às demandas reais do mercado de estética e cuidados masculinos, um dos setores que mais crescem na economia local. A qualificação é realizada em parceria com o instrutor Omar Castro.





O titular da Semtepi, Alonso Oliveira, ressalta que o investimento na qualificação técnica direta é uma das principais ferramentas da administração municipal para transformar a realidade das famílias manauaras.

“A determinação do prefeito Renato Junior é descentralizar as oportunidades e entregar ferramentas práticas para que as pessoas possam empreender ou disputar vagas com diferencial competitivo. O segmento de barbearia tem giro rápido e baixo custo inicial de implantação, permitindo que o cidadão saia da sala de aula preparado para atender clientes e gerar renda para sua casa já no dia seguinte”, destacou Alonso Oliveira.

A atividade acontecerá no dia 14 de setembro, das 8h às 16h, nas instalações da Galeria dos Remédios, no Centro. Os participantes terão acesso a conteúdos teóricos e demonstrações práticas sobre técnicas de corte, acabamento e estratégias para iniciar ou expandir um negócio próprio na área.

Para garantir a participação, os interessados devem preencher o formulário on-line pelo https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpbMzwFJsfK0e3F_o4nhfLW_9PCcWJK1UIyEO0avFDBEq51A/viewform?usp=send_form. Além do cadastro, a coordenação orienta que os candidatos acessem o link https://chat.whatsapp.com/CrFdX4PTsyB3M7wzMyv4Ed canal exclusivo criado para o envio de comunicados, confirmação de vagas e orientações práticas para o dia da aula presencial.