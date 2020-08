Carol Braz não será mais candidata à prefeita de Manaus

Carol Braz não vai mais participar das eleições deste ano como candidata à prefeita de Manaus pelo PSC. O partido decidiu retirar sua intenção de ter candidatura majoritária na capital amazonense para disputar a prefeitura de Manaus.

De acordo com Carol, sua participação no pleito municipal deste ano será reconstruído, havendo a possibilidade de disputar uma cadeira na Câmara Municipal de Manaus (CMM). “Vamos reprogramar o nosso trajeto rapidamente, talvez, de olho no parlamento municipal”.

Em junho deste ano, Carol deixou o comando da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (Sejusc). Ela já vinha articulando alianças nos bastidores.