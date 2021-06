Casal é preso com 24 quilos drogas escondidos em fundo falso de veículo

Na tarde de sábado (19), no município de Humaitá (a 591 quilômetros da capital), o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em ação integrada entre os efetivos das operações Arco do Desmatamento e Tamoiotatá, efetuou a apreensão de 24 quilos de cocaína que estavam escondidos no fundo falso de um veículo. Durante a ação, um casal foi preso preso flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

A ação iniciou no porto da balsa de Humaitá. Conforme as informações repassadas pelos policiais, o carro em que a droga foi encontrada, estava vindo da cidade de Porto Velho (RO). Agentes da Polícia Federal (PF) contataram os policiais do Batalhão Ambiental informando só a carga ilícita.

Ao realizarem a abordagem no veículo picape Chevrolet Montana, de cor prata, os policiais encontraram duas porções de maconha. O veículo foi levado até a base do 4° Batalhão de Polícia Militar (BPM) para uma revista minuciosa. Após removerem o tanque de combustível e um fundo falso feito em chapa de aço, 24 tabletes de drogas pesando, aproximadamente, um quilo cada, foram encontrados. O material ilícito está avaliado em R$ 672 mil.

Um homem e uma mulher, responsáveis pelo transporte da droga, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Porto Velho, onde foram flagranteados por tráfico de drogas. O veículo e dois aparelhos celulares também foram apreendidos.