Entregador de delivery é assassinado no Alfredo Nascimento

Um jovem de apenas 19 anos, foi assassinado com cinco tiros na cabeça na noite de sábado, (19), na rua Marcos Cavalcante, bairro Alfredo Nascimento, zona Norte de Manaus.

A vítima trabalhava como entregador de delivery quando dois homens chegaram em uma moto e dispararam contra o jovem identificado como Juam de Souza Ribeiro. A vítima morreu na hora.

O crime tem características de acerto de contas do tráfico de drogas do local Pois o jovem seria usuário de drogas e estaria com uma suposta dívida.

O corpo foi recolhido para o IML, e a DEHS, deve investigar o caso. Uma segunda vítima também foi baleada e levada para um hospital.

Texto: Correio da Amazônia