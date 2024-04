Castramóvel realiza ação itinerante no shopping ViaNorte, em Manaus

A Unidade Móvel de Castração do Governo do Amazonas, o Castramóvel, administrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), realiza mais uma ação itinerante, a partir desta quarta-feira (17/04). Os atendimentos vão ocorrer no Shopping Manaus ViaNorte, localizado na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3670, bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital.





No shopping, o agendamento presencial ocorre nesta quarta e quinta-feira (17 e 18/04), das 9h às 14h. As castrações, exclusivas para os animais agendados nos dias anteriores, ocorrerão a partir de quinta-feira, seguindo até o dia 27 de abril.

O serviço fornecido pela Sema oferece castrações solidárias a cães e gatos, visando democratizar o acesso à castração e resguardar problemas de saúde de animais domésticos, conforme a Política de Bem-Estar Animal do Amazonas.

Como agendar

Para o agendamento, não é necessário levar o animal. É preciso que o tutor seja maior de idade e apresente RG, CPF, além de uma foto do animal. Na ocasião, haverá entrega de senhas e o agendamento será por ordem de chegada.

A castração vai ocorrer no dia e horário marcado no ato do agendamento. No dia, serão atendidos primeiro os animais cujos tutores atendem a prioridades garantidas por Lei e, em seguida, os felinos, devido ao tempo de anestesia. Por fim, será a vez dos cães realizarem o procedimento.

Para a castração, o pet deve estar saudável, livre de ectoparasitas, em jejum de pelo menos seis horas, sem ter tomado nenhuma vacina, medicação e vermífugos há menos de 21 dias. Fêmeas não podem estar grávidas ou amamentando. Para saber se o animal atende aos requisitos da castração, acesse a cartilha orientativa no site da Sema.