Celulares, facas e drogas são encontrados durante revista em presídio

MANAUS – Policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em conjunto com a Guarda Civil Municipal, realizaram a apreensão de diversos materiais ilícitos na revista à Unidade prisional do município de Tefé, distante 523 quilômetros de Manaus.

A ação aconteceu com o acompanhamento do diretor do presídio, onde foram revistadas todas as celas. Ao final, foram encontrados nove cachimbos de fabricação artesanal para uso de drogas; seis carregadores de celular; três aparelhos celulares; três facas; cinco estoques (material perfurante); quatro barras de ferro de 30cm; cinco baterias de celular; 32,5 gramas de substância com aspecto de maconha do tipo skunk; um estilete e cinco simulacros de faca.

A medida aconteceu após denúncias de materiais ilícitos que estariam em posse dos detentos naquele local. E a ação foi desenvolvida com a aplicação nos níveis de segurança adequados para efetivar a garantia dos direitos fundamentais dos apenados. A intervenção no sistema prisional continuará ocorrendo dentro do planejamento estratégico, traçado pelo comando da Polícia Militar do Amazonas em toda a área do 3° BPM.

Os materiais apreendidos foram registrados pela direção da Unidade Prisional para as devidas medidas administrativas e, posteriormente, apresentados na 5ª Delegacia Interativa de Polícia de Tefé para os procedimentos cabíveis.

Foto: Divulgação