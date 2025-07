Cercados por Israel, crianças e mulheres de Gaza sofrem desnutrição aguda e mortes, diz ONU

Faixa de Gaza está à beira do colapso nutricional infantil com desespero em Gaza enquanto Israel lança nova operação, 19 pessoas morreram de fome em 24 horas





A ONU e agências humanitárias alertam que a Faixa de Gaza pode ficar sem alimentos terapêuticos essenciais para salvar crianças com desnutrição aguda.

O estoque de RUTF, uma pasta nutritiva usada no tratamento, deve acabar até meados de agosto.

Fome extrema

A agência da ONU alertou que a Faixa de Gaza enfrenta uma situação de ‘fome extrema em todo o território’, devido às graves restrições de acesso a alimentos em Gaza e ao colapso do mercado local imposto por Israel.

“A situação é a pior que vi até hoje”, declarou o diretor-executivo adjunto de operações do PMA, Carl Skow, depois de visitar Gaza no início deste mês.

O Unicef já tratou 5 mil crianças apenas nas duas primeiras semanas de julho, mas só tem suprimentos suficientes para 3 mil.

A OMS também aponta que programas de prevenção da desnutrição para grávidas e crianças menores de 5 anos estão ameaçados de paralisação.

Bebê de 3 meses

Este panorama fez com que, apenas nas últimas 24 horas, pelo menos 19 palestinos (incluindo várias crianças) morressem de fome na Faixa de Gaza, segundo um funcionário do Ministério da Saúde do território.

Um deles é Yehia, um bebê de três meses de Alaa Al-Najjar, que morreu de desnutrição, segundo os médicos, no Hospital Nasser da cidade de Khan Younis, no sul de Gaza.

O número total de mortos na Faixa de Gaza já supera 59 mil pessoas, além de 142 mil feridos, segundo o Ministério.

Fonte: ONU, Unicef e OMS via Reuters