Manausprev convoca aposentados e pensionistas para atualização cadastral

A Prefeitura de Manaus convoca aposentados e pensionistas da Manaus Previdência, nascidos de janeiro a junho, a fazerem o recadastramento anual obrigatório por lei (870/2005). São 815 beneficiários que estão sob risco de suspensão do pagamento do benefício.





“Essa obrigatoriedade é importante, pois, além de manter os dados atualizados, também garante a continuidade do benefício. Infelizmente, esses beneficiários estão na lista de corte do pagamento, mesmo com todas as tratativas de contato e, ainda, das oportunidades de liberação dos proventos”, informa a diretora-presidente da autarquia, Daniela Benayon.

O procedimento é feito no mês de aniversário do beneficiário, pelo “Recad On-line” (https://manausprevidencia.manaus.am.gov.br/). Outra alternativa é realizá-lo na sede da autarquia, mediante agendamento obrigatório, também marcado por meio do site, no ícone “Sistema de Agendamento” ou pelo Call Center, nos números (92) 3186-8000 e (92) 98423-0900 (WhatsApp), das 8h às 14h.

Atualmente, a Manaus Previdência possui 7.475 aposentados e 1.966 pensionistas.