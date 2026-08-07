Semef orienta autônomos e sociedades uniprofissionais sobre prazo do ISS Fixo 2026

Os profissionais autônomos e as sociedades uniprofissionais de Manaus têm até a segunda-feira, 10/8, para quitar a oitava parcela do Imposto Sobre Serviços (ISS) Fixo 2026. O alerta é da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef), que orienta os contribuintes a efetuarem o pagamento dentro do prazo para evitar a incidência de juros e multas.

Os contribuintes que utilizam o carnê digital do aplicativo Manaus Atende têm direito a desconto de 2% sobre o valor da parcela, desde que a quitação seja realizada até a data de vencimento. Disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS, o aplicativo oferece acesso rápido e seguro aos serviços tributários municipais.





Outra opção para emissão da guia é o portal Manaus Atende, disponível no endereço manausatende.manaus.am.gov.br. Nessa modalidade, entretanto, o desconto de 2% não é concedido.

Segundo o subsecretário da Receita da Semef, Arminio Pontes, a utilização das plataformas digitais representa mais comodidade para o contribuinte e incentiva o cumprimento das obrigações fiscais dentro do prazo.

“Temos investido na ampliação dos serviços digitais para tornar o atendimento mais simples e acessível. Além da praticidade, quem utiliza o aplicativo Manaus Atende ainda obtém uma vantagem financeira com o desconto oferecido. O ideal é que o pagamento seja programado antecipadamente, evitando transtornos e acréscimos legais”, afirmou.

Arminio Pontes ressalta que a regularidade no pagamento do ISS é fundamental para manter a situação fiscal em conformidade e prevenir encargos decorrentes da inadimplência.