Falta de energia em comunidades de Silves é alvo de apuração do Ministério Público

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) instaurou procedimento preparatório para apurar interrupções prolongadas no fornecimento de energia elétrica em comunidades rurais de Silves, envolvendo a concessionária Âmbar Energia S.A.

A investigação, originada da Notícia de Fato nº 040.2025.001858 e de representação da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), apura relatos de falta de energia nas comunidades Rio Anebá, Cristo Rei, Curuá, Vila Barbosa, Igarapé Açuzinho, Santo Antônio, Conceição, Livramento e Santana.





Segundo a Promotoria, o procedimento foi convertido após o fim do prazo da notícia de fato e a ausência de resposta da concessionária aos ofícios do MPAM. Também não houve manifestação dos representantes comunitários após convocações feitas pelo órgão.

O MPAM determinou que a unidade da Âmbar Energia em Silves informe a situação atual do serviço nas localidades afetadas e, caso as falhas continuem, apresente as medidas adotadas e o prazo para a regularização. Se o fornecimento já tiver sido restabelecido, a empresa deverá informar a data e as condições da normalização.

O órgão também solicitou reunião entre a concessionária e lideranças comunitárias, com registro documental do encontro. Caso não haja esclarecimentos suficientes, novos representantes serão convocados para atualizar as informações sobre o serviço.

Fonte: mpam