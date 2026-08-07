Projeto da ‘Rua Gastronômica’ preservará árvores da Ferreira Pena

Um dos maiores patrimônios da rua Ferreira Pena, no Centro, zona Sul, as 17 árvores continuarão exatamente onde sempre estiveram. A arborização, que forma um verdadeiro boulevard natural nessa área, será totalmente preservada e passará a integrar o novo conceito para criação da primeira “Rua Gastronômica” da capital, lançada pela Prefeitura de Manaus nessa quinta-feira, 6/8.

A manutenção da vegetação existente é um dos pilares do projeto de requalificação urbana, que busca valorizar as características naturais da via, oferecendo mais conforto térmico, qualidade ambiental e uma experiência diferenciada para moradores, turistas e frequentadores.





O diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Antonio Peixoto, explicou que a preservação da arborização sempre fez parte da proposta.

“As árvores da Ferreira Pena serão mantidas. São 17 árvores e nenhuma será suprimida. Elas fazem parte da paisagem natural e urbanística da rua e favorecem todo o conceito desenvolvido para a ‘Rua Gastronômica’. Muito pelo contrário: queremos cada vez mais árvores em Manaus”, afirmou.

Segundo Peixoto, a arborização existente representa um dos principais diferenciais da Ferreira Pena e reforça a identidade do espaço, que passará a unir gastronomia, patrimônio histórico e natureza em um mesmo ambiente.

Paisagem valorizada

Responsável pelo desenvolvimento do projeto, o vice-presidente do Implurb, arquiteto e urbanista Pedro Paulo Cordeiro, explica que a proposta foi concebida justamente para dialogar com os elementos já presentes na rua, preservando sua identidade e qualificando o espaço urbano.

“A Ferreira Pena recebe uma requalificação urbana. Isso significa observar e valorizar tudo o que já existe ali: o patrimônio histórico, as calçadas e, naturalmente, as árvores, que fazem parte dessa ambiência. Nenhuma árvore será retirada. Elas permanecerão integradas ao projeto, que também contará com mobiliário urbano, floreiras e novos elementos paisagísticos para qualificar ainda mais esse ambiente”, destacou.

O projeto prevê a implantação de paisagismo complementar, floreiras, bancos, iluminação cênica e mobiliário urbano, criando espaços de permanência sob a sombra das copas já consolidadas. A intenção é transformar a arborização em protagonista da experiência urbana, tornando o passeio mais agradável durante todo o dia.

Mais do que preservar árvores, a proposta busca potencializar um dos atributos mais marcantes da Ferreira Pena: seu corredor verde. As copas formam uma moldura natural que reduz a incidência direta do sol, melhora o microclima da região e cria uma atmosfera acolhedora, rara em áreas centrais de grandes cidades.

Ao integrar natureza, patrimônio histórico e convivência, a “Rua Gastronômica” reforça uma tendência mundial de requalificação de espaços públicos baseada na valorização da paisagem existente, transformando a arborização em elemento estruturante do projeto e consolidando a Ferreira Pena como um novo cartão-postal do Centro Histórico de Manaus.

Iniciativa

A iniciativa integra o “Nosso Centro”, programa da Prefeitura de Manaus voltado à recuperação, valorização e ocupação qualificada da região central da cidade, e amplia a estratégia de revitalização para além dos imóveis históricos e das fachadas tombadas.

O Centro está sendo olhado como um lugar para ficar, encontrar pessoas, comer, conversar, trabalhar, visitar e viver a cidade. A “Rua Gastronômica” nasce de uma vocação que já existe e que agora vamos qualificar, dando mais estrutura, conforto e segurança para quem frequenta e para quem empreende naquela região.

Projeto

O projeto prevê a transformação de aproximadamente 190,71 metros da rua Ferreira Pena, com uma área total de intervenção de 3.841,29 metros quadrados.

Um dos principais elementos da obra será a implantação de uma plataforma única, eliminando o desnível entre a pista e os passeios. A medida prioriza a circulação de pedestres, amplia a acessibilidade e contribui para a redução da velocidade dos veículos, tornando o espaço mais seguro e adequado à permanência.

A pavimentação asfáltica existente será substituída por blocos de concreto intertravados, enquanto as calçadas receberão novo revestimento em pedra quartzito natural (pedra São Tomé), com características antiderrapantes e adequadas à circulação de pedestres.

A nova configuração também amplia a qualidade do espaço público com a implantação de bancos, lixeiras, floreiras, balizadores e postes com luminárias voltadas aos passeios, além da preservação de 17 árvores existentes.

A iluminação terá papel importante na nova identidade da rua. Além da reorganização da iluminação pública, serão instaladas luminárias específicas para os passeios e um sistema de iluminação aérea decorativa em formato de varal, com luminárias de LED, criando uma atmosfera mais acolhedora para a circulação noturna, valorizando os estabelecimentos e fortalecendo a vocação gastronômica do espaço.

Reocupação

A Ferreira Pena representa uma das frentes da estratégia de reocupação do centro de Manaus. A proposta é qualificar espaços que já apresentam dinâmica econômica e social, criando melhores condições para que essa ocupação aconteça de forma organizada, acessível e integrada à paisagem urbana.

A primeira “Rua Gastronômica de Manaus” também tem potencial para fortalecer o turismo e a economia local, estimulando a permanência de visitantes na região central e criando um novo ponto de experiência urbana associado à gastronomia, à cultura e à vida noturna. Mais do que uma obra de infraestrutura, a intervenção pretende criar um novo lugar de encontro no Centro, aproximando patrimônio, comércio, gastronomia e convivência.