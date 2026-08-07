Multivacinação oferta segunda dose de reforço contra pólio para crianças de 4 anos

A Prefeitura de Manaus está ofertando a segunda dose de reforço da vacina contra a poliomielite para crianças de 4 anos, em 172 salas gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), distribuídas nas cinco zonas distritais da cidade, Norte, Leste, Oeste, Sul e rural. A estratégia faz parte da Campanha de Multivacinação 2026, que iniciou na segunda-feira, 3/8, e segue até o dia 1º/9, com foco na atualização vacinal das crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade.

A assessora da Subsecretaria Municipal de Gestão da Saúde, Aldeniza Araújo, enfatiza que a Campanha de Multivacinação dá oportunidade aos pais e responsáveis de colocar em dia a proteção dos filhos contra a poliomielite e outras doenças preveníveis por vacinas, como sarampo e febre amarela, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde.





“Estamos ofertando na campanha não só a nova dose de reforço contra a pólio, mas todos os imunizantes do calendário básico, indicados para cada faixa etária, para atender toda criança e adolescente com vacinas em atraso ou que precise atualizar a caderneta”, aponta a assessora.

Conforme a gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, a segunda dose de reforço contra a poliomielite foi incluída no Calendário Nacional de Vacinação para reforçar a proteção das crianças e reduzir o risco de reintrodução da doença no Brasil, onde não há registro de casos desde 1989.

A atualização, explica Isabel, é recomendada para crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade. O esquema vacinal é feito com a vacina inativada contra a poliomielite (VIP), com três doses, aos dois, quatro e seis meses de idade, e segue com reforços aos 15 meses e, agora, também aos 4 anos.

“Se a criança estiver com esquema vacinal em atraso, os pais devem se dirigir com ela a qualquer unidade básica, onde as equipes de saúde irão avaliar a situação vacinal e orientar sobre as doses faltantes”, recomenda a gerente.

Proteção

Ao lado da atualização contra a pólio, aponta Isabel Hernandes, a Campanha de Multivacinação em Manaus busca ampliar as coberturas vacinais da população, em especial de doenças como poliomielite, difteria, tétano e sarampo, ainda abaixo das metas definidas pelo Ministério da Saúde. Ela cita o risco representado pelo sarampo, que teve casos registrados em São Paulo recentemente.

“Isso salienta a importância de todos os pais protegerem suas crianças com a vacinação, bastando que eles procurem a unidade mais próxima, levando o documento de identificação com foto da criança ou do adolescente, CPF ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), e a caderneta de vacinação”, disse.

A gerente ressalta que a vacinação é ofertada de segunda a sexta-feira, em dias úteis, em toda a rede básica, e também se estende aos sábados, domingos e feriados, nas unidades de horário ampliado. A lista com endereços e horários de funcionamento das salas da Semsa pode ser consultada pelo link bit.ly/SalasVacina_Mao.

“A Semsa conta com 11 unidades de horário ampliado, que atendem após as 17h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 11h, aos sábados. Nas Unidades de Saúde da Família (USFs) Carmen Nicolau e Leonor de Freitas, a vacinação está disponível também nos domingos e feriados, das 8h às 17h”, informa.

Além da vacinação na rede de saúde, a Semsa vai promover a busca ativa de crianças e adolescentes com atraso no esquema vacinal, a partir dos dados no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), com a atuação de agentes comunitários de saúde (ACS) para identificar e encaminhar os usuários às unidades da rede básica municipal.