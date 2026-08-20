CGM de Manaus ganha destaque com dois estudos aprovados na Expo Compliance 2026

A Controladoria-Geral do Município (CGM), voltou a projetar a capital amazonense no cenário internacional de governança e integridade pública. A gestão municipal teve dois artigos científicos aprovados para apresentação na IV Mostra de Trabalhos Científicos da Expo Compliance 2026, reconhecido como o maior evento do segmento nas Américas, em edição que acontece em São Paulo de 18 a 20 de agosto.

A controladora-geral do município em exercício, Lucilene Viana, coautora dos trabalhos, ressaltou a relevância de transformar a rotina administrativa em conhecimento científico aplicável.





“A presença contínua da Prefeitura de Manaus em um fórum de renome internacional como a Expo Compliance reafirma o nosso compromisso com a excelência técnica. Sob a orientação do prefeito Renato Junior, provamos que é possível aplicar ferramentas de ponta, como a Inteligência Artificial e o Compliance Verde, respeitando a realidade socioambiental da Amazônia. Ver nossas iniciativas validadas cientificamente demonstra que a nossa gestão é modelo de integridade, transparência e eficiência fiscal para o país”, destacou a gestora.

“É um privilégio enorme representar a Controladoria-Geral do Município e ver a Prefeitura de Manaus consolidar, mais uma vez, sua ascensão científica na Expo Compliance, um evento de envergadura internacional. Nossa presença em São Paulo vai além de compartilhar boas práticas: é uma oportunidade de aprender novas técnicas e trazer a vanguarda das inovações do setor para o nosso trabalho. Isso confirma que o Programa de Integridade e Compliance da Prefeitura de Manaus ganha maturidade a cada dia, mostrando que o caminho que trilhamos até aqui é altamente vitorioso, respeitado e promissor”, exaltou Joabe Riker, diretor do Departamento de Controladoria da CGM, ao comentar sobre a gestão municipal ser destaque mais uma vez em um evento de importância internacional.

Elaborados pelos servidores e pesquisadores da CGM, Joabe Riker, diretor do Departamento de Controladoria, Lucilene Viana, controladora-geral adjunta, e Fernanda Duk, chefe de Divisão de Integridade e Compliance, os estudos retratam soluções reais desenvolvidas pela prefeitura. A presença no evento consolida Manaus como referência na aplicação de ferramentas disruptivas de governança, sustentabilidade e gestão de riscos no setor público.

Compliance verde e economia pública

O primeiro trabalho aprovado, intitulado “Compliance Verde na Amazônia: Relatórios de Sustentabilidade e Economia de Custos – Case da Prefeitura de Manaus/AM”, analisa a integração entre o Programa de Integridade e Compliance da Prefeitura de Manaus e a agenda ESG (Ambiental, Social e Governança).

A pesquisa demonstra como iniciativas operacionais locais, a exemplo das Ecobarreiras para retenção de lixo nos igarapés e do Programa Manaus Mais Limpa, deixam de ser apenas ações de limpeza e passam a atuar como vetores de economia financeira. O estudo mensura o retorno econômico gerado pela redução de gastos com dragagem de corpos d’água, a diminuição de internações por doenças de veiculação hídrica e a extensão da vida útil dos aterros sanitários. Além disso, propõe a estruturação de Relatórios de Sustentabilidade nos padrões globais da Global Reporting Initiative (GRI).

Governança, riscos e Inteligência Artificial

O segundo estudo, “Governança Pública e Horizontes de Integridade: Inovações de Compliance e Gestão de Riscos na Prefeitura de Manaus”, aborda a consolidação do Decreto Municipal nº 5.436/2022, sob a condução da CGM e a atuação das Equipes Técnicas de Integridade e Compliance (Eticos) nos órgãos municipais.

O artigo destaca a maturidade do modelo de gestão de riscos fundamentado nas normas ABNT ISO 31000 e COSO ERM, e projeta o pioneirismo de Manaus no estabelecimento de um marco legal para o uso ético da Inteligência Artificial Generativa na auditoria e na prevenção preditiva de irregularidades, em conformidade com as normas internacionais ISO 37.001 (Antissuborno) e ISO 37.301 (Compliance).