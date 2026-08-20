Homem é brutalmente espancado por traficantes no Mutirão e resgatado por moradores em carrinho de mão

MANAUS | Um homem, ainda não identificado, foi violentamente espancado na noite de quarta-feira (19), no beco Francisco Galvão, no bairro Mutirão, zona Norte.

Segundo informações preliminares, a vítima teria sido capturada por membros do tráfico de drogas e agredida de forma brutal. Moradores encontraram o homem caído no chão, bastante ensanguentado, e decidiram colocá-lo em um carrinho de mão para levá-lo até a via principal.





No local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou socorro à vítima. O estado de saúde do homem não foi divulgado.

Policiais militares também estiveram na região e realizaram patrulhamento pelas proximidades na tentativa de localizar e prender os responsáveis pela agressão.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades para identificar os envolvidos e esclarecer a motivação do crime.

Por Correio da Amazônia