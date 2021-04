Chris Weidman quebra a perna em chute igual ao de Anderson Silva

Chris Weidman viveu neste sábado, no UFC 261, em Jacksonville, na Flórida (EUA), o outro lado da moeda que ele esteve em 2013, em Las Vegas, quando Anderson Silva tentou um chute baixo e fraturou a perna esquerda na revanche contra ele, na edição 168. Desta vez, diante de Uriah Hall, o americano aplicou golpe idêntico ao de Spider e caiu com a perna direita quebrada, em momento muito semelhante ao vivido pelo brasileiro. O resultado oficial foi nocaute técnico para o jamaicano com apenas 17 segundos de luta.

Weidman deixou o octógono de maca, sob olhares chocados do público, que pela primeira vez desde o começo do ano passado, quando a pandemia do novo coronavírus impediu a presença de torcedores na arena, pôde entrar no ginásio. Enquanto isso, no cage, Uriah Hall – último oponente de Anderson Silva no UFC -, parecia não acreditar na cena que acabara de vivenciar e permaneceu imóvel.

A luta em que Anderson Silva quebrou a perna foi a revanche contra Chris Weidman. Eles se enfrentaram no UFC 162, em julho de 2013, quando “All American” nocauteou o então campeão dos médios, que jamais havia sido superado no Ultimate. Spider – que brincou em excesso no combate – recebeu o direito à revanche imediata cinco meses depois, porém, a fratura na perna esquerda a 1m16s do round inicial, ceifou o sonho do brasileiro de reconquistar o título.

