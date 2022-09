Clínica odontológica com passagem secreta para traficantes é descoberta no RJ

A Polícia Civil descobriu uma passagem secreta para traficantes em uma clínica odontológica na estrada do Colégio em Colégio, na zona norte do Rio.

Os agentes tiveram acesso ao local após receber uma denúncia sobre um homem de 25 anos que trabalhava de forma ilegal no consultório.

Durante a abordagem, o suposto dentista tentou fugir ao entrar no armário no qual havia uma porta que dava acesso à comunidade do Pára Pedro.

As investigações apontaram que o local era usado por criminosos para receber atendimentos e para evitar chamar a atenção da polícia.

Na clínica, os agentes apreenderam instrumentos cirúrgicos, anestésicos, entre outros itens odontológicos.

Segundo a polícia, os materiais utilizados eram lavados na pia da cozinha. O suspeito teria alegado que a máquina de esterilização estava quebrada.

O homem foi preso e indiciado pelos crimes das relações de consumo e de saúde pública. Além disso, o consultório foi interditado.

Fonte: R7