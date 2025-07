Combate ao tráfico de pessoas e contrabando de migrantes será tema de seminário

Na próxima quarta-feira (30), a Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) promove o “Seminário Internacional sobre tráfico de pessoas e contrabando de migrantes: desafios e o papel do Ministério Público”. O evento terá transmissão on-line e tem parceria com o Ministério Público Federal (MPF) e o Programa de Cooperação entre a América Latina, o Caribe e a União Europeia em Políticas sobre Drogas (Copolad).





O seminário é voltado para agentes públicos responsáveis pela repressão criminal e outras pessoas que trabalham com a temática. O objetivo é promover maior articulação institucional, além de ajudar a identificar os sinais da ocorrência de tráfico de pessoas e contrabando de migrantes e reforçar mecanismos de cooperação internacional. Entre os temas que serão abordados estão: produção de provas, assistência e reinserção das vítimas na sociedade em trabalho digno e o desenvolvimento de projetos conjuntos.

A atividade marca a data estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) como Dia Mundial Contra o Tráfico de Pessoas. O seminário será das 9h30 às 18h30, na sede da ESMPU, em Brasília (DF). É possível participar de forma presencial, na sede da instituição se inscrevendo pelo Integra :: Acesso, ou de forma virtual, pelo canal da ESMPU no YouTube. As inscrições podem ser feitas até a data do evento.