Condutor perde controle de veículo e cai em igarapé no Alvorada

MANAUS | Um acidente foi registrado na madrugada deste sábado, (26), na Rua Aires da Cunha, bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Um carro de passeio acabou caindo dentro de um igarapé após o condutor perder o controle da direção.





Segundo informações preliminares, o veículo seguia pela via quando, por razões ainda desconhecidas, saiu da pista e despencou parando dentro do igarapé que corta a região. Apesar do susto, não houve registro de feridos. O motorista conseguiu sair do carro sem precisar de atendimento médico. Até as primeiras horas da manhã, o veículo permanecia no local do acidente.

Por Correio da Amazônia