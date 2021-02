Comércio está liberado das 8h às 16h em Tefé

O comércio está liberado para funcionar entre 8h e 16h em Tefé (a 525 quilômetros de Manaus). A medida é válida até o próximo domingo (14), quando haverá uma nova reunião entre a prefeitura e demais órgãos locais estaduais e federais para a tomada de novas medidas.

Ainda conforme o documento, a circulação provisória de pessoas em espaços e vias públicas, durante as 24 horas do dia continua proibida. Os estabelecimentos com atividades essenciais podem funcionar das 07h às 19h, sendo feiras e mercados públicos das 4h às 14h. Já as atividades não essenciais, – comércios e vendedores ambulantes, funcionam das 08h às 16h.

Academias, igrejas, escolas, universidades e demais instituições de ensino, permanecem com suas atividades suspensas. Eventos, festas e similares também permanecem proibidas. Restaurantes e lanchonetes poderão funcionar somente na modalidade de delivery, das 06h às 23h. O transporte fluvial de passageiros fica expressamente proibido, exceto para cargas e motivo de saúde.