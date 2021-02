Governo fomenta produção da castanha-do-brasil, em Tapauá

Castanheiros e também uma agroindústria de Tapauá (a 449 quilômetros de Manaus) receberam o repasse de microcrédito no valor de R$ 1.028.928,00 do Governo do Amazonas, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

Eles também são beneficiados com políticas públicas e assistência técnica da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam).

O crédito está sendo repassado a 13 castanheiros situados na região de Abufari, assim como à Agroindústria Abufari. Outros 22 castanheiros já entraram com documentação que os habilita a também receber o benefício.

Os recursos levam apoio a cem famílias que garantem o fornecimento de castanha à Usina Abufari. A agroindústria também faz parte de programa governamental de crédito para expansão de suas atividades, ainda em 2021, e recebe também apoio com capital de giro para suporte da unidade de beneficiamento no processo de preparo, compra e comercialização da castanha-do-brasil, produto nobre no Brasil e no exterior.

Em período de pandemia provocada pelo novo coronavírus, o município de Tapauá reforçou sua imagem como um dos maiores produtores de castanha-do-brasil, a partir do início das atividades da empresa Abufari Coleta e Beneficiamento de Produtos Florestais Ltda., em agosto de 2020.