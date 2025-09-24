Comissão do Senado rejeita, arquiva e enterra PEC da Blindagem por unanimidade

CCJ do Senado rejeita PEC da Blindagem por unanimidade e arquiva proposta. Texto previa ampliar foro privilegiado e adotar voto secreto, mas acabou enterrado após pressão popular e resistências internas





A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado rejeitou por unanimidade, nesta quarta-feira (24), a chamada PEC da Blindagem (PEC 3/2021), que previa ampliar o foro privilegiado a dirigentes partidários e exigir votação secreta para abertura de processos e prisões de parlamentares.

Com a decisão, o texto — aprovado pela Câmara na semana passada — será arquivado e não irá ao plenário. A proposta enfrentou forte pressão popular e resistência interna no Senado.

O relator Alessandro Vieira (MDB-SE) classificou a PEC como um “golpe fatal” à legitimidade do Congresso, por abrir espaço para transformar o Legislativo em “abrigo de criminosos”.

A medida era patrocinada pelo Centrão e buscava resgatar regras que vigoraram entre 1988 e 2001, quando processos contra parlamentares dependiam de aval do Legislativo.

