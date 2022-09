Comitê decide não premiar veículos de comunicação e profissionais produtores de fake news

O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção – CACC decidiu, neste início de semana, que não vai entregar homenagem para jornalistas, colaboradores, mídia impressa, portais, blogs e sites de notícias que forem condenados pelo Poder Judiciário ou que sejam conhecidos na sociedade por produzir, publicar e compartilhar fake news (falsas notícias) antes e durante as eleições.

Para o Comitê, as fake news agridem o equilíbrio eleitoral, leva deseducação política e atuam contra a democracia e o sistema de votação, além de se constituir em um crime. Como o Comitê tem recebido muitas denúncias de uso de fake news no processo eleitoral, a entidade não quer ter vínculo e nem premiar quem produz falsas notícias, contribuindo assim para péssimas escolhas do eleitor.

O Comitê é entidade integrante do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE, organização nacional da sociedade civil que tem se destacado pela defesa da transparência, por eleições limpas e pela ética nas eleições e governos.

Ao longo de sua existência, o Comitê tem homenageado produções jornalísticas e profissionais baseado no critério ético e social, com qualidade técnica que possam contribuir com o bem comum e a construção de um país justo.

Manaus, Am 05 de Setembro de 2022