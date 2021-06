Compra de pick-ups vai tirar quase R$ 1 milhão dos cofres de Manicoré

O prefeito de Manicoré (a 333 quilômetros de Manaus), Lúcio Flávio, parece estar empenhado com gastos. O gestor pretende gastar, aproximadamente, R$ 1 milhão para comprar cinco pick-ups.

Os veículos serão destinados para atender às necessidades da prefeitura. Conforme licitação, o órgão precisa dos veículos para o fluxo nas estradas e vicinais. A prefeitura passa pelos locais para atender periodicamente as comunidades com os serviços e diversos eventos realizados pelas Equipes das Secretariais Municipais.

O montante será pago para a empresa G. B. Manaus Autocenter LTDA. Os carros fornecidos serão do “tipo carro popular, pick-up ou similar, 4 Portas – 85 CV/75CV” com ar condicionado e direção hidráulica, sendo modelo 2021 ou versão mais atualizada na cor branca e com capacidade para no mínimo cinco passageiros.