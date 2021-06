Governo do Estado entrega equipamentos para cooperativa de mel em Boa Vista do Ramos

Nesta sexta-feira (25/06), o governador do Amazonas, Wilson Lima, esteve no município de Boa Vista do Ramos (distante 271 quilômetros de Manaus), onde visitou a Cooperativa dos Criadores de Abelhas Indígenas do Amazonas (Coopmel) e realizou a entrega de equipamentos. Com os investimentos na principal atividade econômica do município, a expectativa é de geração de aumento na renda dos cooperados, dando assim melhores condições de vida para os produtores da região.

Durante a visita, o governador, acompanhado de secretários e deputados, conheceu as instalações da cooperativa, verificou os equipamentos entregues e falou sobre a importância de investimentos para o setor.

“Nós estivemos na cooperativa de mel e outras cooperativas que nós temos acompanhado para entregar implementos agrícolas. É um trator, uma patrulha mecanizada, enfim, são equipamentos fundamentais para que as pessoas continuem desenvolvendo suas atividades e garantindo sua renda”, pontuou o governador.

Equipamentos – Por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), foram entregues equipamentos permanentes para a cooperativa. O fomento, no valor de R$ 177.159,00, é oriundo de edital do FPS para o setor primário e abrange insumos como carreta agrícola em madeira, grade aradora, roçadeira, distribuidor de calcário, enxada rotativa, cultivador motorizado e sulcador de reparação do solo, entre outros.

A partir da entrega, a Coopmel visa aumentar em 30% a produção agrícola e de meliponicultura (criação de abelhas sem ferrão), no período de 12 meses, por meio do melhoramento do solo. Também almeja ampliar de 62 para 150 o número de famílias atendidas, melhorando a assistência técnica aos cooperados, aumentando em 30% a renda do público-alvo.

De acordo com o presidente da Coopmel, Jair Arruda, os equipamentos também poderão auxiliar os cooperados no incentivo à agricultura familiar, prática comum entre os produtores da cooperativa como forma de completar a renda. Ele destaca ainda que as ferramentas darão a possibilidade dessas famílias poderem escoar seus produtos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

“Então isso não só vai gerar uma boa alimentação para as escolas, para o município, como também gerar renda para as pessoas além do mel que eles já produzem”, disse o presidente.

Cooperativa – A Coopmel presta serviços de processamento, beneficiamento e comercialização do mel, assistência técnica aos cooperados, orientação sobre a regularização dos lotes de terra. Os cooperados produzem aproximadamente 2.050 litros de mel por ano, sendo cada litro comercializado por R$ 60.