Comunidades ribeirinhas de Eirunepé recebem 24 ambulanchas

Comunidades ribeirinhas de Eirunepé (a 1.245 quilômetros de Manaus) receberam 24 ambulanchas para serem usadas no transporte de pacientes. Cada embarcação custou R$ 16,6 mil e atenderá uma comunidade no interior de Eirunepé.

Nesse sábado, as ambulanchas foram colocadas na praça da cidade para tornar transparente a aquisição dos veículos, bem como quais comunidades receberão as embarcações. A previsão é que as ambulanchas sejam levadas para comunidades ribeirinhas na próxima semana, beneficiando mais de 10 mil pessoas no interior do município.

As ambulanchas foram adquiridas por meio de emendas parlamentares no valor de R$ 400 mil.