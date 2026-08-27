Concurso da Manaus Previdência abre inscrições a partir de 31 de agosto

A Prefeitura de Manaus informa que as inscrições para o novo concurso público da Manaus Previdência (Manausprev) iniciam dia 31/8, às 10h, e encerram às 23h59 do dia 29/9. São 17 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para os cargos de analista previdenciário (nível superior) e técnico previdenciário (nível médio). O edital foi publicado no dia 21/8, no Diário Oficial do Município (DOM).

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, por meio do site da Fundação Carlos Chagas (FCC), https://concursosfcc.com.br/, organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 135 para analista previdenciário e R$ 110 para técnico previdenciário. O período para requerimento de isenção do pagamento da inscrição será das 10h do dia 31/8 às 23h59 do dia 2/9 (horário de Brasília).





“Este concurso representa um passo importante para a Manaus Previdência, sendo uma oportunidade para profissionais que desejam ingressar no serviço público e contribuir para uma área tão importante quanto a previdência municipal. Estamos muito felizes em dar início a esse novo processo e esperamos contar com a participação de muitos candidatos”, explica a diretora-presidente da autarquia, Daniela Benayon.

Para o cargo de analista previdenciário, com remuneração inicial de R$ 9.175,25, são 14 vagas imediatas, distribuídas entre as áreas administrativa (formação em qualquer área do conhecimento), contabilidade, administração, tecnologia da informação, auditoria (formação em direito, contabilidade, administração, economia ou engenharia), análise de dados (formação em estatística, matemática, ciência da computação, sistemas de informação, engenharia da computação, ciência de dados, engenharia de dados, inteligência artificial, ou economia) e investimentos (qualquer área, desde que com especialização em investimentos).

O edital também prevê cadastro reserva para as áreas de economia, serviço social, psicologia e arquivologia.

Para técnico previdenciário, que exige nível médio, são três vagas imediatas para a área administrativa, além de cadastro reserva para informática. A remuneração inicial tem o valor de R$ 6.116,82.

A prova objetiva, com 60 questões e duração de 3h30, está prevista para o dia 6 de dezembro. Os candidatos a analista previdenciário realizarão a avaliação no período da manhã, enquanto os candidatos a técnico previdenciário farão a prova à tarde.

Confirmação

O candidato receberá o Cartão Informativo no e-mail informado no ato da inscrição. Quem não receber até o terceiro dia que antecede a aplicação das provas ou tiver dúvidas, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) da Fundação Carlos Chagas: site ou o telefone (11) 3723-4388, para Capital e Região Metropolitana, ou pelo 0800-819-9100 para demais localidades.

Convocações

No último concurso público da Manausprev, realizado em 2021, foram ofertadas 10 vagas imediatas e, no período de vigência, encerrado em 3 de março deste ano, a autarquia convocou 112 candidatos do cadastro reserva, resultando em 68 nomeações para reforçar áreas estratégicas da instituição.

Por que trabalhar na Manausprev?

A Manausprev é reconhecida nacionalmente pela excelência em gestão previdenciária, com certificações e premiações que refletem seu compromisso com a governança, transparência, inovação e sustentabilidade do RPPS de Manaus.

A autarquia também valoriza seus servidores e o desenvolvimento profissional. Na mais recente Pesquisa de Clima Organizacional, que contou com 105 participantes, a instituição alcançou 92% de satisfação em Relacionamento Interpessoal e 95,43% no indicador Imagem, demonstrando um ambiente colaborativo e uma percepção positiva dos trabalhadores em relação à instituição.