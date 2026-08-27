Polícia desarticula célula do CV que monitorava forças de segurança no Amazonas

O Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) deflagrou, nesta quinta-feira (27), a Operação Visão Noturna, no âmbito da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento às Organizações Criminosas (Renocrim), com o objetivo de desarticular uma célula do Comando Vermelho que atuava no monitoramento das forças de segurança e no suporte logístico ao transporte de drogas para Manaus.

A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), e de equipes do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Departamento de Repressão a Furtos e Roubos (DERFD), Delegacia Fluvial (Deflu) e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM).





Durante a operação, seis pessoas foram presas e foram apreendidas seis armas de fogo, munições, celulares, drones, uma antena Starlink e um pequeno bote. Também foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão contra integrantes do grupo investigado.

As investigações tiveram início em fevereiro deste ano, após o DRCO apreender aproximadamente 4,5 toneladas de drogas em uma balsa, na região de Iranduba. A partir das informações obtidas durante as diligências, os policiais identificaram a atuação de uma célula criminosa responsável por prestar apoio logístico ao transporte de drogas e monitorar as forças de segurança.

O grupo acompanhava a movimentação de policiais civis e militares, principalmente em áreas estratégicas, para alertar outros integrantes da organização criminosa sobre ações policiais e a chegada de carregamentos de entorpecentes.

Segundo as investigações, os criminosos tinham especial interesse na Delegacia Fluvial (Deflu) e monitoravam as saídas das embarcações, os destinos e o efetivo empregado nas operações. As informações eram utilizadas para antecipar e dificultar as ações das forças de segurança.

Os investigados também recebiam ordens de integrantes da organização criminosa que estão foragidos em outros estados do país. Alguns dos envolvidos eram remunerados para permanecer durante a noite em embarcações e monitorar a movimentação policial.

O grupo utilizava um aplicativo de mensagens para compartilhar informações sobre a movimentação das forças de segurança na orla de Manaus, na região do Furo do Paracuuba e em municípios da Região Metropolitana, como Iranduba e Manacapuru.

Entre as armas apreendidas estão dois fuzis calibre 5.56, duas armas calibre 12, uma pistola e um revólver, além de munições e equipamentos utilizados no monitoramento.

Segundo a investigação, o armamento seria utilizado para dar suporte às atividades criminosas e proteger os carregamentos de drogas que chegavam a Manaus. O DRCO também apura a possibilidade de que as armas fossem utilizadas contra agentes de segurança pública.

As diligências continuam para identificar outros possíveis integrantes e aprofundar as investigações sobre a estrutura utilizada pela organização criminosa para monitorar as forças de segurança e prestar apoio ao transporte de drogas para Manaus.