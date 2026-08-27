Pesquisa aponta redução de 2,44% no preço da botija de 13 quilos em Manaus

O Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), divulgou, na quarta-feira, 26/8, o resultado da Pesquisa de Gás de Cozinha referente ao mês de agosto. O levantamento apontou redução de 2,44% no menor preço da botija de 13 quilos, que passou de R$ 123,00 para R$ 120,00, em comparação com o mês anterior. Já a botija de 8 quilos apresentou aumento de 1,25%, passando de R$ 79,99 para R$ 80,99.

A presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, destaca a importância da pesquisa como instrumento de orientação para o consumidor. “A pesquisa de preços é uma ferramenta importante para orientar o consumidor na hora da compra. Nosso objetivo é garantir acesso à informação e contribuir para que o consumidor possa comparar os valores e fazer escolhas mais conscientes”, destacou.





A pesquisa contemplou mais de 20 estabelecimentos, distribuídos por todas as zonas da cidade, e analisou os preços das botijas de gás de cozinha nos tamanhos de 7, 8 e 13 quilos. Os valores foram coletados nas distribuidoras Amazongás e Fogás.

Entre as botijas pesquisadas, o menor preço encontrado para a de 13 quilos foi de R$ 120,00, na Fogás, enquanto na Amazongás o menor valor foi de R$ 121,00. Os maiores preços identificados entre os estabelecimentos pesquisados foram de R$ 126,00 e R$ 134,00.

Para a botija de 8 quilos, o menor preço encontrado foi de R$ 80,99.

Já a botija de 7 quilos apresentou menor valor de R$ 75,00 e maior de R$ 86,00, representando uma diferença de R$ 11,00 entre os preços encontrados nos estabelecimentos pesquisados.

Na comparação com o mês de julho, a pesquisa registrou redução de R$ 3,00, equivalente a 2,44%, no menor preço da botija de 13 quilos da Fogás, que passou de R$ 123,00 para R$ 120,00. Já a botija de 8 quilos apresentou aumento de R$ 1,00, equivalente a 1,25%, passando de R$ 79,99 para R$ 80,99.

O Procon Manaus ressalta que os valores registrados se referem exclusivamente aos preços praticados para pagamento à vista, não estando incluídas eventuais taxas adicionais, como a cobrança de entrega domiciliar, que pode variar de acordo com o estabelecimento fornecedor e a localidade atendida. Os preços informados correspondem aos praticados na data de realização da pesquisa e podem sofrer alterações posteriormente.