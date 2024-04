Conflito de terras no Amazonas: Policiais do Acre envolvidos em caso de tortura e abusos

Uma investigação expôs graves irregularidades envolvendo supostos policiais militares do Acre em um conflito de terras no sul do Amazonas, conforme reportagem veiculada pelo Jornal Hoje, da Rede Globo, nesta segunda-feira (15). O embate gira em torno da Fazenda Palotina, estimada em 40 mil hectares, disputada por cerca de 200 famílias e pelo fazendeiro Sidney Zamora, que afirma ser o legítimo proprietário do terreno, enquanto o INCRA defende a posse da União.





A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Amazonas recebeu denúncias de que policiais do Acre, supostamente a serviço da fazenda, teriam praticado torturas contra ocupantes de terra. Testemunhos relatam episódios de violência, seguidos de uma segunda onda de agressões, desta vez por uma guarnição com policiais civis e militares.

Após a descoberta de que policiais do Acre estavam presentes para uma reintegração de posse, posteriormente suspensa devido a um entendimento judicial, autoridades se mobilizaram para investigar os abusos. O desembargador Jomar Fernandes, corregedor do TJAM, juntamente com a Polícia Federal e representantes do INCRA, visitaram o local para apurar as denúncias.

A inspeção revelou irregularidades no registro da fazenda, com documentos essenciais desaparecidos, o que levou à determinação do afastamento da chefe do cartório de Lábrea e à nomeação de um interventor para esclarecer a situação. Enquanto o advogado de Zamora apresenta documentos que corroboram sua posse, Jomar Fernandes encaminhou vídeos e denúncias às autoridades competentes para investigação.

O caso coloca em xeque a atuação policial e a integridade do sistema fundiário na região, exigindo medidas enérgicas para garantir justiça e respeito aos direitos dos envolvidos.

