Gabigol consegue efeito suspensivo e está liberado para voltar a jogar pelo Flamengo

Gabigol está de volta ao Flamengo, o camisa dez havia sido suspenso por dois anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), no dia 25 de março, por tentativa de fraude do exame antidoping. Por unanimidade, a Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, acatou o pedido de efeito suspensivo, e o atleta pode voltar a jogar.





A defesa de Gabigol entrou com pedido de efeito suspensivo no CAS no início de abril. Cinco semanas depois, em decisão tomada por um suiço e dois ingleses, o pedido foi acatado por unanimidade.

A partir desta terça-feira (30), Gabigol já pode voltar a treinar com os companheiros no Flamengo. A última partida do atleta foi no dia 25 de fevereiro, na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, na fase de classificação do Campeonato Carioca.

A defesa de Gabigol estava otimista que a decisão no tribunal suíço seria positiva e espera que quando houver novo julgamento, seja novamente favorável.

Fonte: Terra