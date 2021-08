Conheça flor que além de purificar o ar, serve como amuleto da sorte

Em busca de uma flor que, além de purificar o ar, sirva como amuleto da sorte? O lírio-da-paz é uma excelente opção. De nome científico Spathiphyllum wallisii, a espécie é considerada uma planta mística e está sempre relacionada ao símbolo da paz.

Popularmente conhecida por remover as substâncias tóxicas e absorver as energias negativas da casa, a planta ainda é resistente a espaços internos e ideal para decorar o banheiro, uma vez que é capaz de eliminar esporos de fungos dos ambientes.

O lírio-da-paz tem porte pequeno, com altura máxima de 60 cm, e linda aparência. Uma curiosidade bem peculiar é que, ao invés de pétalas, ela possui espigas. As folhas brancas que muitas pessoas consideram flor são, na verdade, brácteas, ou seja, uma folha diferenciada que a acompanha no intuito de protegê-la e destacá-la.

A espécie natural da América do Sul adora meia-luz e pode ser cultivada em jardins, canteiros ou vasos. O solo deve ser sempre bem drenado, mas nunca encharcado. Para saber quando umedecer a planta, faça o seguinte teste: afunde o dedo no solo e, se estiver seco, realize a rega.

Use substrato com vermiculita para manter a umidade do lírio-da-paz e adubo orgânico na hora da jardinagem. Se bem cuidada, a espécie floresce até duas vezes ao ano, de janeiro a março e de julho a setembro.

Alerta

Vale ressaltar o que talvez seja o único ponto negativo do lírio-da-paz: ele pode ser tóxico para animais de estimação. Por isso, se tiver um bichinho em casa, posicione a planta em um cantinho inacessível ao pet.

Fonte: Metrópoles