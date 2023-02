Conheça os 10 carros flex mais econômicos do Brasil

Coluna Via Digital

Por Lucia Camargo Nunes

Com o preço médio da gasolina acima de R$ 5 e o do etanol próximo a R$ 4, encher o tanque de um carro pequeno pode passar dos R$ 200.

Por isso, escolher por um modelo econômico é necessidade para muitos brasileiros. Uma das referências em consumo é o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), coordenado pelo Inmetro.

O teste é feito em condições-padrão de laboratório e ajustados para simular condições mais comuns de utilização.

Recentemente, a autarquia divulgou os dados atualizados dos veículos à venda em 2023. Confira os mais econômicos.



Marca / modelo

(todos com transmissão

manual)

Consumo cidade/estrada com etanol (km/litro)

Consumo cidade/estrada com gasolina (km/litro) Renault Kwid 1.0 10,8 /11 15,3/15,7 Peugeot 208 1.0 10,4/11,3 14,7/16,3 Chevrolet Onix Plus 1.0 LT 9,5/12,4 13,6/17,5 Volkswagen Polo TSI 9,6/11,5 14/16,4 Fiat Cronos 1.0 9,9/11,4 14/16,1 Fiat Mobi 1.0 9,8/11 14,2/15,5 Chevrolet Onix Plus 1.0 Turbo 9,3/11,8 13,4/16,9 Chevrolet Onix 1.0 9,4/11,6 13,3/16,6 Renault Sandero 1.0 10/10,2 13,9/14,7 Hyundai HB20 1.0 9,6/10,4 13,3/14,6

Fonte: PVEV – Inmetro

Polêmica à vista



Ao divulgar a nova tabela 2023 de consumo veicular, o Inmetro também passou a publicar a autonomia para veículos híbridos e elétricos, baseada na metodologia norte-americana da SAE, que usa a norma EPA.

Com isso, os números do Inmetro reduzem em grande parte as autonomias declaradas pelas montadoras. Antes, o Inmetro apenas convertia o alcance em km/l, o que não faz sentido para veículos 100% elétricos.

As autonomias divulgadas despencaram. Abaixo, alguns exemplos com o novo padrão.

Modelo Autonomia ‘antiga’ em km Autonomia pelo Inmetro em km Chevrolet Bolt 416 390 Audi e-tron 436 249 Volvo C40 440 247 Peugeot E-208 345 220 Nissan Leaf 272 192 Renault E-Kwid 298 186 Caoa Chery iCar 282 197 JAC e-JS1 302 161 Porsche Taycan GTS 504 318

Fonte: Montadoras / Inmetro

Aliança Renault-Nissan planeja nova picape

A Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi foi estendida por mais 15 anos. Em novo formato, com redução de participações e novos planos operacionais, a América Latina terá quatro projetos.

Uma nova picape será desenvolvida pela Renault e compartilhada com a Nissan na Argentina. O comunicado não detalha onde poderia ser produzida.

A aliança informou que a colaboração bem-sucedida da família existente da picape Nissan Frontier e Renault Alaskan (esta não é vendida aqui) vai continuar.

No México, a Nissan vai produzir um novo modelo para o Renault Group. Além disso, Nissan e Renault comercializariam na região dois veículos elétricos subcompactos comuns.

Volkswagen lança o novo Virtus



Após aposentar o Voyage e manter o Jetta apenas na versão mais esportiva GLi, a Volks lança o novo Virtus.

No design, o sedã recebeu na dianteira novo conjunto de faróis em LED, novo capô, de perfil mais alto, e para-choque redesenhado. Atrás, há lanternas em LED com nova assinatura que invade a tampa do porta-malas e friso cromado na versão Highline, além de refletores.

O interior exibe telas entre 8” e 10,25”, conforme a versão. O multimídia pode ser o de 6,5” ou 10,1”. Seis airbags, alerta de colisão com frenagem automática e piloto automático adaptativo são destaques em segurança a partir da configuração 170 TSI automática.

Disponível em 5 versões, desde a 170 TSI manual a R$ 103.990 à Exclusive, por R$ 144.990, o Virtus tem três opções de motor: 1.0 turbo de até 116 cv manual de 5 marchas ou automática de 6 velocidades; 1.0 turbo de até 128 cv com caixa automática de 6 marchas e 1.4 turbo de até 150 cv automática de 6 velocidades.

Correção sobre o Nissan Versa



Diferentemente de como a coluna publicou na semana passada, o novo Versa não será igual ao atual vendido no México. De acordo com a Nissan, a linha 2023 que chega às lojas é o modelo reestilizado em 2020, que volta ao mercado após meses de problemas de produção e regularidade. O modelo com frente nova não tem previsão de quando chega ao país. Mais detalhes sobre o Nissan Versa serão dados na próxima edição, por ocasião de seu lançamento.

Lucia Camargo Nunes é economista e jornalista especializada no setor automotivo, editora do portal www.viadigital.com.br. E-mail: [email protected]