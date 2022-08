Coordenador limita aproximação de Lula aos trabalhadores, apontam Centrais Sindicais

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva não vai atender os trabalhadores do Distrito Industrial e movimentos sociais, na sua visita ao Amazonas hoje (30), ao limitar uma única visita a uma linha de montagem de fábrica.

Na agenda de visitas de Lula, feita pelo mineiro Wagner Caetano, ele incluiu somente uma ida a uma linha de produção da Moto Honda, sem se dirigir às áreas de maior movimentação da fábrica, o restaurante.

Dirigentes das centrais sindicais, entre eles o presidente da CUT-AM, Valdemir Santana, alegam que o Coordenador da campanha no Amazonas, preferiu que a visita de Lula na Moto Honda da Amazônia se limitasse a passagem do candidato em uma das dezenas de linhas de produção, ao invés de levar Lula ao refeitório da empresa para almoçar com os trabalhadores.

As lideranças sindicais da CUT, FORÇA SINDICAL e CTB, acreditam que o candidato deveria ouvir os representantes das centrais sindicais e das empresas do Polo Industrial Incentivado (ZFM), que está sob constante ameaça do Governo Bolsonaro.

Outro descuido é o local escolhido para o comício de Lula neste dia 31. O evento foi deslocado de uma área popular para a Avenida das Torres, vista pelos sindicalistas de difícil acesso, principalmente para quem usa transporte coletivo (ônibus).

O local também é temerário. Há predominância de conjuntos e residências de bolsonaristas declarados.

Comício

O início do comício do candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, será às 18 horas, deste dia 31 de agosto, na Avenida das Torres, Zona Leste de Manaus.