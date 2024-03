Corrida “Mulheres Largam na Frente” estreia com sucesso de público

Antes mesmo do nascer do sol, neste domingo (10), mais de 1.200 mulheres já se concentravam em frente ao Manauara Shopping para a primeira edição da corrida “Mulheres Largam na Frente”. O evento, realizado pelo Manauara e Amazonas Shopping, do grupo Allos, reuniu atletas de elite, com categorias específicas para cadeirantes e pessoas com deficiência visual, e também acolheu centenas de corredoras amadoras. A prova foi marcada pela celebração do empoderamento feminino e já se consolida como um marco no calendário esportivo da cidade.





Além de estimular a prática esportiva entre as mulheres, a competição distribuiu, em Manaus, R$12 mil em prêmios, além de troféus e medalhas. Originada no Shopping Taboão, que integra o portfólio da Allos em São Paulo, a corrida já virou tradição entre os shoppings da plataforma. Neste mês, edições da corrida foram realizadas em shoppings nas cidades de Belém e Fortaleza.

A largada e chegada da corrida ocorreram no Manauara Shopping, com uma estrutura completa para garantir conforto às corredoras. Ao longo do percurso, foram oferecidos pontos de hidratação e apoio dos bombeiros. Ao final da prova, foi disponibilizado um espaço relax, com massagens para auxiliar na recuperação das participantes. A premiação contou ainda com banda ao vivo, transformando o momento em uma grande festa.

A gerente de Marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson, destaca a importância da corrida para a cidade. “Estes eventos promovem saúde, bem-estar, integram familiares, amigas, reforçam a força e caminhada das mulheres em busca de seu lugar na sociedade, além de impulsionar a economia local e atrair visitantes para a região. Por isso, temos sempre o compromisso de promover iniciativas inclusivas e como estas, que fortalecem os laços do Manauara Shopping com a sociedade, a força da mulher e a integração entre as pessoas.”, reforça.

Já a gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que a corrida foi um sucesso e uma celebração da união feminina. “Tenho certeza que essa é uma prova que vai entrar para o calendário fixo de corridas de rua da cidade”, pontua.

Vencedoras

A grande vencedora da corrida foi a venezuelana Roselvys Del Valle, de 29 anos, que completou os 6 km em impressionantes 20 minutos, 29 segundos e 84 décimos. Com mais de 20 anos dedicados às corridas, ela vive há 5 anos no Brasil, onde participa das principais competições profissionais, e se orgulha em destacar que sua presença no pódio é recorrente. “Estou agradecida por ter o primeiro lugar. Espero seguir dando o melhor de mim aqui”, destacou.

A corrida envolveu mulheres de todas as habilidades e condições físicas, e também contou com categorias específicas para cadeirantes e pessoas com deficiência visual. Marleide Sales, de 50 anos, foi a vencedora na categoria cadeirantes, e conta que a corrida mudou sua vida, trazendo-lhe qualidade de vida. Além do primeiro lugar na prova, ela ganhou outro grande prêmio: a notícia de que shopping a patrocinará para participar da Maratona do Rio 2024, em junho. “Faz quase dois anos que eu comecei a correr. Treino todo dia na academia, de segunda a sexta, e em toda corrida em estou presente. Já tenho muitos troféus e medalhas, que nem sei precisar quantos”, comemora.

Também foram premiados participantes na categoria colaboradores e provas em equipe. Os prêmios aos vencedores foram entregues pelos superintendentes Leonardo Moretti, do Manauara Shopping, e Rafael Saldanha, do Amazonas Shopping.

Mas nem todas as participantes eram profissionais. Entre as corredoras amadoras estava a advogada Jade Amorim, segunda-dama do Amazonas (ela é casada com o vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza). Ela conta que está iniciando sua trajetória nas corridas, como forma de ter mais qualidade de vida. “Foi uma experiência fantástica encontrar aqui esse grupo de mulheres que demonstram força. Essa corrida demonstra um pouco de que as mulheres tratam da vida, a garra, a persistência”, pontua.

O resultado final e todas as informações sobre a corrida estarão disponíveis em http://www.endurancemanaus.com.br/eventos-mulheres-largam-na-frente.php.

Sobre o Manauara Shopping

Inaugurado em abril de 2009, o Manauara Shopping tem sua temática inspirada na fauna, na flora e na cultura da Amazônia, representados em grafismos, decoração, e mobiliários que possuem acabamento com cores e materiais do artesanato local. O “Encontro das Águas” dos rios Negro e Solimões, uma das maiores atrações turísticas de Manaus, inspirou o logotipo do empreendimento e está representado na cobertura do edifício. Com 47 mil m² de ABL, possui 234 lojas distribuídas entre os seus quatro pisos: Buriti, Açaí, Tucumã e Castanheiras. Além de 10 lojas âncoras, conta com uma ampla oferta de lazer com salas de cinema UCI, o Magic Games – espaço de jogos e diversões eletrônicas – e um teatro com 600 lugares. O Manauara Shopping possui o Certificado de Excelência 2016, na categoria Compras do TripAdvisor, pela boa qualidade das avaliações que recebe de clientes e visitantes e está em terceiro lugar na categoria Pontos Turísticos da cidade de Manaus.

Sobre o Amazonas Shopping

O Amazonas Shopping foi o primeiro grande shopping center da cidade de Manaus. Sua inauguração foi em 7 de novembro de 1991. O shopping mantém um calendário extenso de entretenimento e lazer para todas as idades e públicos. Realiza o Amazonas Fashion, o maior desfile de moda da cidade; o Amazonas Beer Festival; Amazonas Food Festival; e um dos arraiais mais tradicionais da cidade. Conta com mais de 230 lojas e grandes marcas. Atende todos os públicos, nos mais diversos segmentos. Possui um amplo atendimento ao cliente, para garantir todo o conforto e segurança. Possui Espaço Família, com trocadores, sala exclusiva de amamentação, micro-ondas, cadeiras de alimentação e wc infantil.

Sobre a ALLOS

Somos a mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina. Nosso portfólio tem 62 shoppings próprios e administrados – referência em todas as regiões do país, hubs de soluções para as cidades e destinos de convivência e experiência digital. Somos ainda um grande espaço de oportunidades para os empreendedores de varejo e serviços. Continuaremos trabalhando com o compromisso de servir e encantar nossos consumidores e parceiros todos os dias, promovendo momentos que encantam e transformam. Nossa nova companhia integra o Mercado Novo da Bovespa, com mais alto nível de Governança Corporativa, e possui iniciativas com certificações internacionalmente reconhecidas, como o Índice de Sustentabilidade (ISE) da B3 e melhor avaliação do setor no Carbon Disclosure Project (CDP), além da adesão ao Pacto Global da ONU. A empresa também foi reconhecida com o selo I-Diversa (B3) e o selo ouro GHG Protocol.