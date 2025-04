Corrida Tiradentes chega à 39ª edição com mais de 3 mil participantes na avenida das Torres

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realizou, na manhã desta segunda-feira (21/04), a 39ª edição da Corrida Tiradentes, em comemoração ao aniversário de 188 anos da corporação. O já tradicional evento esportivo promovido pela PMAM reuniu mais de 3 mil corredores, na avenida Governador José Lindoso, conhecida como avenida das Torres.





A corrida foi dividida em percursos de 5km e 10km ao longo da extensão da avenida das Torres e das Flores. Os trajetos foram devidamente sinalizados, com pontos de hidratação e segurança ao longo do caminho. O percurso, desafiador em alguns trechos com ladeiras, exigiu resistência dos atletas.

A largada ocorreu às 6h da manhã, com grande participação do público geral, incluindo Pessoas com Deficiência (PcD’s), que foram os primeiros a iniciarem a corrida, e cinco minutos depois foi feita a largada para o público em geral, que contou com idosos, famílias, grupos de corrida.

Pelotões militares das unidades operacionais da PMAM, participantes de programas realizados pela corporação e de Colégios Militares da Polícia Militar (CMPM’s), além policiais militares do Amazonas e da Polícia Militar de Roraima (PMRR), também marcaram presença com muita animação e espírito esportivo.

O vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, lembrou que a Corrida Tiradentes é uma das corridas mais tradicionais da cidade, com quase quatro décadas de edições. “E essa corrida tem um simbolismo. Nós temos a Polícia Militar, a instituição mais longeva da estrutura de poder, sendo uma força de Segurança que a sociedade confia. É uma forma de fazer uma demonstração do quanto a gente tem um serviço público de qualidade.”

Para o comandante-geral da PMAM, coronel PM Klinger Paiva, a Corrida Tiradentes é um momento para a instituição comemorar mais um ano de criação com a população. “São 188 anos da Polícia Militar do Amazonas e a Corrida Tiradentes já faz parte desse calendário de festas e de comemorações, o evento agrega a sociedade e a Polícia Militar, uma instituição que tem preservado a segurança e se dedicado a servir e proteger a população”, afirmou o coronel Klinger.

Emília Freitas é corredora e participou pela primeira vez da Corrida Tiradentes, em um retorno aos eventos esportivos após pausa na prática esportiva. “Corro desde criança, desde os 11 anos. Só que por um período eu parei, voltei ano passado. Vai fazer 1 ano que eu regressei para as corridas e a Tiradentes é a primeira vez”.

Todos os inscritos que concluíram a prova receberam medalhas de participação. Além disso, os cem primeiros colocados foram premiados com medalhas especiais da categoria Top 100, destacando os melhores desempenhos da competição.

Os vencedores de cada categoria receberam suas premiações das mãos do Alto Comando da PMAM, comandantes de unidades operacionais e chefes de departamento da corporação.

Leonardo Dourado iniciou na prática esportiva marcando presenças em competições de corrida em Manaus e fez sua primeira participação em edições da Corrida Tiradentes.

“Participei da maratona semana passada, fiz 42km e desde o ano passado eu venho praticando essa atividade física boa para a saúde. Na Tiradentes é a primeira vez, foi top demais, adrenalina, pessoal ajudando um ao outro”, disse.

O evento também contou com a participação do subcomandante-geral da PMAM, coronel PM Thiago Balbi; o chefe do Estado-Maior da PMAM, coronel PM Bruno Azevedo; o delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Bruno Fraga; o chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), coronel BM Alexandre Gama; do comandante do Comando Militar da Amazônia (CMA), general EB Ricardo Augusto Costa Neves; e demais autoridades civis e militares.