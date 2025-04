Manaus realiza quinta operação no ano de transbordo do lixo da orla do rio Negro

A Prefeitura de Manaus, realizou, nesta segunda-feira, 21/4, a quinta operação de transbordo do lixo retirado da orla do rio Negro e das comunidades indígenas e rurais da capital. A ação aconteceu no porto Trairi, bairro Compensa, zona Oeste da cidade.





O objetivo da operação é dar destino adequado ao lixo que é recolhido mensalmente pelas equipes da Semulsp em áreas de difícil acesso, onde o acúmulo de resíduos compromete a qualidade da água, a biodiversidade e a vida nas comunidades ribeirinhas.

Até 2024, a prefeitura retirava até 800 toneladas de lixo por mês dessas regiões. Hoje, com a instalação de 11 ecobarreiras em pontos estratégicos de igarapés e afluentes, o volume foi reduzido para menos de 400 toneladas. “De 700 toneladas, já caiu para 300, 250, fica oscilando nesses números”, informou o secretário da Semulsp, Sabá Reis. “Isso é uma vitória, é uma conquista de muita luta da prefeitura”.

Segundo o secretário, a redução expressiva na quantidade de lixo recolhido está diretamente ligada à eficiência das ecobarreiras, que impedem que o material flutuante chegue ao rio Negro. “Esse material é o que as pessoas jogam nos igarapés e ele vem para o rio. Com a implantação das ecobarreiras, isso diminuiu muito”, explicou.

Sabá Reis também destacou que a meta da prefeitura é, cada vez mais, reduzir a necessidade dessas operações pesadas de transbordo, com apoio da tecnologia e da conscientização da população. “Eu quero ver um dia a nossa população participando educativamente, dando exemplo para os mais novos, para que nossa cidade possa ser uma cidade de lixo zero”.

Além da operação desta segunda-feira, a Semulsp mantém um calendário contínuo de ações ambientais, com foco em educação, recuperação de áreas degradadas e projetos de revitalização, como os que estão sendo desenvolvidos na Lagoa da Compensa e, futuramente, no Amarelinho, no bairro Educandos.

A Prefeitura de Manaus reafirma o compromisso com a preservação do meio ambiente e o bem-estar das populações ribeirinhas, e prevê novas ações integradas para ampliar a proteção dos rios e igarapés de Manaus.