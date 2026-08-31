Crianças do CEI Aurora recebem orientações sobre alimentação saudável

O Centro Educacional Infantil Aurora recebeu nesta segunda-feira, 31 de agosto, uma palestra sobre alimentação saudável promovida pelo Departamento de Nutrição da Secretaria Municipal de Educação (Semed). A orientação foi direcionada às crianças do centro e faz parte de uma série de ações que o departamento realiza diariamente em escolas e centros de educação infantil de Parintins.

A ação educativa promovida pelo Departamento de Nutrição destacou a importância do consumo de alimentos saudáveis, riscos gerados por alimentos não saudáveis, dentre outras questões pertinentes. Todo o trabalho é desenvolvido com uma abordagem lúdica e pedagógica, visando uma melhor orientação nutricional.





A nutricionista Samilly Farias destacou a relevância da ação promovida no CEI Aurora nesta segunda-feira. “A nossa ação é voltada para alimentação saudável. Em cada escola, a gente procura abordar um tema diferenciado, mas todos com o objetivo na alimentação que nós levamos na merenda escolar. Também falamos da importância de novos alimentos que sempre estamos colocando no cardápio e mostrar para eles a maneira de se alimentar bem, de uma forma bem saudável”, evidenciou.

Para a gestora do CEI Aurora, Karolle Carvalho, o acompanhamento feito pelos profissionais do Departamento de Nutrição é primordial para a garantia não só de uma alimentação mais qualificada, mas também de uma vida mais saudável para as crianças e servidores. “O Centro Educacional Infantil Aurora é acompanhado pelos nutricionistas do município e a gente fica muito feliz com esse acompanhamento, quando nossas crianças recebem diretamente essas frutas, legumes e comidas que são pensadas para a qualidade de vida delas. Esse momento é muito importante porque a gente educa nossas crianças, falando sobre a importância da alimentação saudável e para nós também. Como funcionários, recebemos todas as orientações dos nutricionistas, sempre alertando aos perigos da alimentação irregular”, pontuou.

As ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação para uma alimentação mais saudável reiteram a política estabelecida pela Prefeitura de Parintins para garantia de qualidade de vida e bem-estar na rede municipal de educação.