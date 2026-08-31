Parintins amplia diagnóstico com mutirão de endoscopia e colonoscopia no Hospital Jofre Cohen

Mais de 50 exames de endoscopia e colonoscopia foram realizados nos dias 28 e 29 de agosto no Hospital Jofre Cohen, durante mutirão promovido pela Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A ação marca o 23º mutirão de procedimentos de média e alta complexidade realizados pela gestão municipal, entre exames especializados e cirurgias.

Desde 2025, a Prefeitura ampliou a oferta desses procedimentos com a inclusão da gastroenterologia entre as especialidades disponibilizadas no município. Na gestão do prefeito Mateus Assayag e da vice-prefeita Vanessa Gonçalves, a estratégia busca ampliar o diagnóstico precoce e permitir que mais pacientes tenham acesso a exames especializados em Parintins.





O médico Gastroenterologista Jessé Torres destacou que endoscopia e colonoscopia são importantes tanto para diagnosticar doenças gastrointestinais quanto para prevenir o câncer. “É um programa de diagnóstico de doenças gastrointestinais, de prevenção do câncer gástrico e também de retirada de lesões que poderiam se tornar câncer. Hoje, por exemplo, já fizemos a retirada de um grande pólipo”, explicou.

O especialista também chamou atenção para a importância da prevenção. “O câncer gástrico pode demorar a produzir sintomas. Da mesma forma, a colonoscopia permite detectar lesões que podem virar câncer no futuro. Por isso, mesmo pacientes sem sintomas, dependendo da idade e da avaliação médica, precisam realizar esses exames preventivamente”, ressaltou Jessé.

Sintomas como dificuldade para engolir, queimação, sangramento gastrointestinal, sangue nas fezes ou fezes muito escurecidas também devem ser investigados.

Para o secretário municipal de Saúde, Clerton Rodrigues, a realização do 23º mutirão demonstra a continuidade dos investimentos na assistência especializada. “São 23 mutirões de média e alta complexidade promovidos pela gestão do prefeito Mateus e da vice Vanessa, entre cirurgias e exames. Estamos ampliando principalmente a capacidade de diagnóstico, porque identificar uma doença mais cedo significa oferecer melhores condições de tratamento e mais qualidade de vida para a população”, destacou.